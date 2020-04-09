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'Dünya eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalışıyor'

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Dünya eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalışıyor ve bu kriz tüm ulusal dernekleri etkiledi." dedi.
 09 Nisan 2020 21:51
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'Dünya eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalışıyor'

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Avrupa Bölge Başkanı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sorumlu olduğu Avrupa coğrafyasının ulusal derneklerinden oluşan yönetim kurulu üyeleriyle video konferansla bir araya geldi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kınık, Federasyonun Avrupa bölgesindeki 53 ulusal derneğini temsil eden yönetim kurulu üyeleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) müdahalesinde yapılan yardım çalışmalarını masaya yatırdı.

Türk Kızılayın yürüttüğü yardım çalışmalarını aktaran Kınık, salgını yaşayan ülkelerin ulusal dernekleri olarak yeni görev alanlarının belirlenmesi ve en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yönetim kurulu üyeleri de kendi ülkelerinde yaşanan sorunlara değinerek yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Küresel dayanışma oluşturulmalı"

Kovid-19'un küresel bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatan Kınık, "Dünya eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalışıyor ve bu kriz tüm ulusal dernekleri etkiledi. Yaşanan salgın, insanoğlunun acizliğini gözler önüne sererken insanların birbirlerine nasıl da bağlı olduğunu gösterdi. Bunun bir örneğini vermek gerekirse gönüllülerimizin verdiği mücadeleyi söyleyebiliriz. Onlar yılmadan cephede mücadele ediyor. Dayanışma ile bilgi ve tecrübe paylaşımı sayesinde bu krizin üstesinden gelebiliriz. Küresel dayanışma oluşturulmalı" ifadesini kullandı.

"Kovid-19 insani yardım alanında bir dönüm noktası oldu"

IFRC'ye bu salgın krizinin gözlemlenmesini, akademik yapılarıyla mevcut insani yardım mekanizmalarının evrim sürecini analiz etmesini ve oluşan yeni görevleri belirlemesini öneren Kınık, şunları kaydetti:

"Kovid-19 insani yardım alanında bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra 'Kovid-19 öncesi' ve 'Kovid-19 sonrası' şeklinde bir sınıflandırma yapılacak. Biz de belirlediğimiz alanları faaliyete geçirmeye başladık. Önemli bir eksiklik haline gelen dezenfektan ürünlerini üretmeye başladık. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk Kızılayı maske üretim fabrikası işletiyordu. Savaş sonrasında kapanan bu fabrikayı, yeniden faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
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