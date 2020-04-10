Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarında, illerin takdirinde olmak üzere, 3, 5, 7 ve 14 günlük uzun vardiya uygulanabileceğine karar verdi
|10 Nisan 2020 00:01
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarında, illerin takdirinde olmak üzere, 3, 5, 7 ve 14 günlük uzun vardiya uygulanabileceğine karar verdi.
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