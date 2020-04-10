1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarında, illerin takdirinde olmak üzere, 3, 5, 7 ve 14 günlük uzun vardiya uygulanabileceğine karar verdi
 10 Nisan 2020 00:01
Yazdır
Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarında, illerin takdirinde olmak üzere, 3, 5, 7 ve 14 günlük uzun vardiya uygulanabileceğine karar verdi.

İŞTE RESMİ YAZI

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erbaş: Koronavirüsten ölenler hükmen şehit sayılır
08 Nisan 2020 09:24		 Doktorun 'ev sahibi' isyanı
07 Nisan 2020 08:15
Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini ertelendi
24 Mart 2020 13:13		 Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz
23 Mart 2020 01:07
Sağlık Bakanlığından seyyar görev tazminatı ödenecek personel açıklaması
18 Mart 2020 17:05		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'eğlence mekanları' genelgesi
15 Mart 2020 21:56
Müze giriş zammına dava
28 Şubat 2020 08:33		 Emniyetin yayınladığı personel motivasyonu genelgenin tam metni
22 Şubat 2020 11:07
'Bankamatik asalakları' demişti, işçilerden tepki geldi
14 Şubat 2020 08:41		 Arızalı ürün satan masrafı öder
13 Şubat 2020 18:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:21 - Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek00:16 - Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik00:08 - Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı00:08 - Vakıflar Genel Müdürlüğü jet hızıyla yazıyı değiştirdi00:04 - Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak00:01 - Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin00:01 - 10 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - Çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu23:40 - Berberler kapandı, tıraş makinesi satışları patladı23:27 - Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti! Polisin en zor anları
23:21 - WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor23:16 - 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıtıldı23:11 - İşte dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı23:06 - 'Koronavirüs erkekleri daha çok öldürüyor' iddiası23:00 - Baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti22:54 - Hakkında tahliye kararı verilmişti, yeniden tutuklandı22:48 - Mahallenin bakkal borcunu ödedi, veresiye defterini yaktı22:43 - Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü jet hızıyla yazıyı değiştirdi
Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin
10 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gereksiz hastane gitmeleri 4
bein sports'un ödeme yapmayacağını açıklaması 1
Atatürk Havalimanı'nın hastane olarak kullanilmasi 1
kronik hastalık 1
saç yıkarken su kesilmesi 2
suriyeli kadının altız doğurması 3
Pizza 2
memurlar.netten mesaj almak 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
konuşmak 1
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam