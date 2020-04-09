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Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağılayan kişiye soruşturma

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, stand-up gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağıladığı gerekçesiyle Emre G. hakkında soruşturma başlattı.
 09 Nisan 2020 22:22
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Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağılayan kişiye soruşturma

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, stand-up gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağıladığı gerekçesiyle Emre G. hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Emre G'nin, Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana, Şems-i Tebrizi, Konya ve Konyalı vatandaşları aşağılayarak, bu gösteriyi YouTube üzerinden yayınlamasının ardından harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla, söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. hakkında, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa'ya muhalefet, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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