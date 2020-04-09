İletişim Başkanlığı, Dünya'daki vaka sayısını açıkladı
Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 580 bini geçti, 94 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 348 binin üzerinde kişi iyileşti
|09 Nisan 2020 22:31
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 580 bini geçtiği, 94 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 348 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Saat 22.00 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|42.282
|908
|2.142
|İtalya
|143.626
|18.279
|28.470
|ABD
|455.445
|16.114
|24.579
|İspanya
|152.446
|15.238
|52.165
|Fransa
|117.749
|12.210
|23.206
|Birleşik Krallık
|65.077
|7.978
|135
|İran
|66.220
|4.110
|32.309
|Çin
|81.865
|3.335
|77.370
|Belçika
|24.983
|2.523
|5.164
|Almanya
|115.523
|2.451
|46.300
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