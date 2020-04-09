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İletişim Başkanlığı, Dünya'daki vaka sayısını açıkladı

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 580 bini geçti, 94 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 348 binin üzerinde kişi iyileşti
 09 Nisan 2020 22:31
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İletişim Başkanlığı, Dünya'daki vaka sayısını açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 580 bini geçtiği, 94 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 348 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Saat 22.00 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 42.282 908 2.142
İtalya 143.626 18.279 28.470
ABD 455.445 16.114 24.579
İspanya 152.446 15.238 52.165
Fransa 117.749 12.210 23.206
Birleşik Krallık 65.077 7.978 135
İran 66.220 4.110 32.309
Çin 81.865 3.335 77.370
Belçika 24.983 2.523 5.164
Almanya 115.523 2.451 46.300
Anadolu Ajansı
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