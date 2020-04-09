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Öğretmen ve veliler 'online veli toplantısı'nda buluştu

İzmir Bornova Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitim döneminde "online veli toplantısı" düzenledi.
 09 Nisan 2020 22:37
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Öğretmen ve veliler 'online veli toplantısı'nda buluştu

İzmir Bornova Anadolu Lisesi öğretmenleri ile veliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "online veli toplantısı"nda buluştu.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin verildiği okullarda, velilere yönelik de çalışmalar yapılıyor. Bornova Anadolu Lisesi yönetimi, bu süreçte gerçekleştirilen eğitim, salgın önlemleri ve öğrencilerin durumunu görüşmek üzere velilerle videokonferans yöntemiyle toplantı düzenledi.

10. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı, aynı sınıflarda eğitim gören 30 öğrencinin velisiyle internet ortamında online görüştü.

Toplantıda velilere, eğitim süreci dahil öğrencilerin evde geçirdiği süreyi nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi. Toplantıda, velilere "Evde kal" çağrısında da bulunuldu.

Okulun Müdür Yardımcısı Nurdan Duralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü çalışmaları devam ettiklerini söyledi.

Devam eden online eğitim konusunda velileri de bilgilendirmek istediklerini anlatan Duralı, şöyle konuştu:

"Bu süreçte öğrencilerin evde geçirdikleri zamanı iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Yani ilk kural elbette evde kalmak. Onun dışında sabah erken kalkmak çocuklarımız için çok önemli. Çünkü bu, çocuklarımızın gece yatış saatini de belirleyen bir şey. Öğrencilerimizin gün içinde EBA sistemi üzerinden programları takip etmeleri, okullarının da çalışmalarını takip etmeleri, bol bol da kitap okumaları çok önemli."

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Duralı, bu dönemde hazırlanan gerçekçi programların evde uygulanmasının çok önemli olduğuna işaret etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenler olarak kendilerine düşen bütün görevleri hassasiyetle yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Duralı, "Velilerimizden bu süreci iyi takip etmelerini istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın evde zamanı uyguladığımız programa uygun geçirmeleri ve ailelenin de bunu kontrol etmeleri önemli." dedi.
Anadolu Ajansı
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