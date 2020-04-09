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Mahallenin bakkal borcunu ödedi, veresiye defterini yaktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde imamlık yapan Kadir Çelikiz, korona virüs nedeni ile maddi zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla görev yaptığı mahalledeki bakkalın veresiye defterini satın alarak yaktı.
 09 Nisan 2020 22:48
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Mahallenin bakkal borcunu ödedi, veresiye defterini yaktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde imamlık yapan Kadir Çelikiz, korona virüs nedeni ile maddi zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla görev yaptığı mahalledeki bakkalın veresiye defterini satın alarak yaktı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardımcı olmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile vatandaşların mahalle bakkalına olan borçlarını ödedi. Hayır sever vatandaşların de isteği ile veresiye defterini alan Çelikiz, içinde yazan isimleri görmemek için yaktı.

Amacının korona virüs nedeni ile maddi zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak istediğini söyleyen Çelikiz, defteri yakarken, "Barbaros Mahallemiz'in bakkalı Selim ağabeyimizin yaklaşık20-30 yıllık veresiye defterini yırtıyoruz. Hiç içine bakmadan yakıyoruz. Allah hepinizden hayırlı olsun. Bu süreç önemli. Biraz ısınalım şöyle" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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