Mahallenin bakkal borcunu ödedi, veresiye defterini yaktı
|09 Nisan 2020 22:48
|Yazdır
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde imamlık yapan Kadir Çelikiz, korona virüs nedeni ile maddi zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla görev yaptığı mahalledeki bakkalın veresiye defterini satın alarak yaktı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardımcı olmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile vatandaşların mahalle bakkalına olan borçlarını ödedi. Hayır sever vatandaşların de isteği ile veresiye defterini alan Çelikiz, içinde yazan isimleri görmemek için yaktı.
Amacının korona virüs nedeni ile maddi zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak istediğini söyleyen Çelikiz, defteri yakarken, "Barbaros Mahallemiz'in bakkalı Selim ağabeyimizin yaklaşık20-30 yıllık veresiye defterini yırtıyoruz. Hiç içine bakmadan yakıyoruz. Allah hepinizden hayırlı olsun. Bu süreç önemli. Biraz ısınalım şöyle" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok
09 Nisan 2020 20:41
|Koronavirüs tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürü, plazma bağışçısı olacak
09 Nisan 2020 18:00
|Koronavirüs tedavisi tamamlanan Müftü taburcu edildi
09 Nisan 2020 17:44
|Koronavirüsü yenen doktoru mesai arkadaşları alkışlarla taburcu etti
09 Nisan 2020 17:02
|Korona mesaisi yapan doktor çift, acil serviste nişanlandı
09 Nisan 2020 15:39
|Ressam polis şehit meslektaşlarının portrelerini çiziyor
08 Nisan 2020 23:03
|'Koronavirüs mektupları' tarihe not düşecek
08 Nisan 2020 22:57
|Oturduğu binanın girişine uyarı yazısı asılan sağlık çalışanından, hoşgörü çağrısı
08 Nisan 2020 18:45
|Koronavirüsü yenen 112 başhekimi taburcu oldu
08 Nisan 2020 16:47
|Sağlık çalışanı ter içinde, 'Evde kal' çağrısında bulundu
08 Nisan 2020 16:10