Baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
|09 Nisan 2020 23:00
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Tokat'ın Niksar ilçesinde evde baygın olarak bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Amasya Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi H.D (20) korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi sonucu Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyündeki evine döndü. Bir süredir köyde yaşayan genç kızın annesi M.D alışverişten döndüğünde beklemediği manzara ile karşılaştı. Kızını yerde hareketsiz yatar vaziyette bulan annenin feryatları üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk bulgulara göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği tespit edilen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Niksar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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