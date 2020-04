'Koronavirüs erkekleri daha çok öldürüyor' iddiası

Sahip olduğu 435 bini aşkın vaka ile dünyadaki yeni tip corona virüs vakalarının neredeyse 3'te birine ev sahipliği yapan ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre virüs erkekleri kadınlardan neredeyse iki kat fazla öldürüyor. Vakaların en çok görüldüğü New York şehrinde yapılan çalışmada, corona virüsün erkekler arasında daha çok yayıldığı açıklandı.Şehrin sağlık departmanı tarafından bildirilen rakamlara göre, New York'ta her yüz bin erkekten 43, her yüz bin kadında 23'ü Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

New York Times'ta yer alan habere göre, veriler tesadüf değil. Erkeklerin corona virüsle daha çok enfekte olduğu ve kadınlardan daha yüksek ölüm oranına sahip olduğu Çin ve İtalya'da da benzer bir eğilim gözlendi.

ERKEKLERİN DAHA FAZLA SİGARA İÇMESİ ONLARI DAHA SAVUMASIZ HALE GETİRİYOR

Bilim insanları, erkeklerin kadınlara oranla corona virüse karşı daha savunmasız olmasını davranışsal ve biyolojik farklılara bağlıyor. ABD, İtalya ve Çin'de erkekler arasındak sigara içme oranın daha yüksek olması durumun temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Diğer taraftan bazı sağlık uzmanları, kadınların enfeksiyonlarla mücadelede daha sağlam bağışıklık sistemlerine sahip olduklarını belirtiyor.

Pazartesi günü açıklanan New York Şehir Departmanı verilerine göre, her yüz bin kadından 712'si, varken, her 100 bin erkekten 932'si corona virüs testinde pozitif çıktı. Erkeklerin hastaneye kaldırılma oranları da daha yüksek çıktı. Buna göre her yüz bin kadından 140.3, her 100 bin erkekten 228.7'si hastaneye yatırıldı. Ancak, cinsiyetler arasındaki en büyük fark ölüm oranlarında görüldü. Her yüz bin kadından 23.1'i covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, erkeklerden her yüz bin başına 42.9 kişi yaşamını yitirdi.

"ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI DIŞINDA CİNSİYETLER ARASINDA SEÇİM YAPAN BAŞKA BİR HASTALIK YOK"

New York'ta çalışan Dr. Joseph Lowy de ventilatör hastalarının üçte ikisinden fazlasının erkek olduğunu söyleyerek, "Üreme sistemi hastalıkları hariç, cinsiyetler arasında bu kadar seçicilik gösteren başka bir hastalık bilmiyorum" dedi.

Bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Jennifer Lighter ise yaş ve obezite oranları aynı tutulduğunda erkeklerin corona virüs nedeniyle ölme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.

İTALYA VE ÇİN'DE DE AYNI EĞİLİM GÖRÜLDÜ

Diğer taraftan, İtalya'da, 25 bin 58 Covid-19 vakasının incelendiği bir araştırmaya göre ölüm oranı enfekte erkekler için yüzde 8 iken, kadınlar için yüzde 5 idi. Erkekler bu çalışmanın sonucunda bin 697 ölümün yüzde 70'ini temsil ediyordu.

Çin'de ise corona virüsle enfekte olan erkekler arasında yüzde 2,8'lik ölüm oranı bildirirken, kadınlar arasında yüzde 1.7'lik bir oran olduğu kaydedildi.

KADINLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DAHA GÜÇLÜ

Hipertansiyonda cinsiyet farklılıklarını inceleyen Dr. Sandberg konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Genellikle insanlarda bulaşıcı ajanın ne olduğu önemli değil. Kadınlar onu yıkma konusunda daha iyi olma eğiliminde, çünkü daha sağlam bir bağışıklık sistemine sahipler. Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşarlar ve her ikisi de Covid-19 ile şiddetli hastalık riskini artıran hipertansiyon ve kalp hastalığı geliştirme eğilimindedirler. Ancak kadınlar daha geç yaşlarda tansiyon ve kalp hastalıklarına yakalanırlar. Kadınlarda iki tane X kromozomunun bulunması ve kadınlık hormonu östrojenin bağışıklıkta rol oynadığına inanılıyor" dedi.

Öte yandan Sandberg, Covid-19'un akciğerlere tutunmasıne neden olan ve kan basıncı ile akciğer fonksiyonlarını düzenleyen anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'nin (ACE2)'nin kadınlarda daha az bulunması ile ilgili de olabilir dedi.

Corona virüs nedeniyle New York'ta şu ana kadar 151 bin 171 vaka ve 6 bin 268 ölüm bildirildi.