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65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıtıldı

 09 Nisan 2020 23:16
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65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıtıldı

AKSARAY Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkması yasak. Bunun üzerine Aksaray Belediyesi de 65 yaş üstü kişilere drone ile eldiven ve maske dağıttı. Drone kullanan Belediye Başkanı Evren Dinçer, ''65 yaş üzerindeki evden çıkamayan vatandaşlarımıza teknolojiyi de kullanarak hijyen bir şekilde eldiven ve maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Evde kal Aksaray.''dedi.
DHA
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