WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor

2019. yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle, tüm dünyada pandemi lan edildi. Bunun üzerine dijital dünyada bilgilendirici ve bilgi kirliliğini gidermek adına bir takım yenilikler geldi.

WhatsApp'ta koronavirüsle ilgili yenilikleri getiren uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Corona virüs nedeniyle yapılan güncellemelerin yanı sıra beta testi olarak kullanıcıların beğeneceği yeni özellikler de gelmek üzere.

Bir süredir iOS işletim sistemine sahip olan telefonlarda beta testinde olan Gelişmiş Arama Modu, artık Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için de yayınlandı.

Bu özellik sayesinde artık kullanıcılar, fotoğrafları, sesleri, videoları, GIF dosyalarını, dökümanları ve linkleri çok daha kolay arayabilecekler.

Bir diğer özellik ise, artık Google Drive'a sohbet yedeği alırken şifre koyabileceksiniz.