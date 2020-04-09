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Berberler kapandı, tıraş makinesi satışları patladı

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında berberler geçici bir süreyle kapatılırken, kendi işini kendi görmek isteyen vatandaşlar tıraş makinelerine hücum etti.
 09 Nisan 2020 23:40
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Berberler kapandı, tıraş makinesi satışları patladı

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında berberler geçici bir süreyle kapatılırken, kendi işini kendi görmek isteyen vatandaşlar tıraş makinelerine hücum etti.

Çin'de yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını Türkiye'yi de etkiledi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında berberler geçici bir süreyle kapatılırken, tıraş olamayan vatandaşlar kendi kendilerinin berberi oldu. Tıraş makinesi satışlarında patlama olduğunu söyleyen İzmir Elektronikçiler Çarşısı esnafı, haftada birkaç tane sattıkları üründen şimdi günde 5-6 tane sattıklarını söyledi.

"Bir haftada sattığımız tıraş makinesini artık bir günde satıyoruz"

Tıraş makinesine olan ilginin oldukça yüksek olduğuna değinen İzmir Elektronikçiler Çarşısı esnaflarından Fahrettin Yıldız, bir haftada sattıkları tıraş makinesini artık bir günde sattıklarını söyledi. Yıldız, "İnsanlar, berberler kapalı olduğu için insanlar kendi kendilerini tıraş ediyorlar. Bu sabah kendi sattığım ürünle, kendi kendimi tıraş ettim. Mecburen tıraş olmak için makine satın almak zorunda kalıyorsun. Şu sıra sattığımız tek şey tıraş makinesi. Ondan başka bir şey satılmıyor. Mecburi bir ihtiyaç oldu artık. Bir haftada sattığımız tıraş makinesini artık bir günde satıyoruz. Sadece tıraş makinesi satışından memnunuz" sözlerine yer verdi.

"Halkımız kendi tıraşını kendisi yapıyor"

Çarşı esnaflarından Ali Çelik, "Millet berbere gidemeyince makine satın alıp kendi kendine tıraş oluyor. Tıraş makinesi satışları epey arttı. Bir haftada, 10 günde sattığımızı artık bir günde satıyoruz. Bugünlerde en çok onu satıyoruz" diye konuşurken diğer esnaf Mustafa Kırcı ise "Normal günlerde ayda bir ya da iki tane satıyorduk. Halkımız berberlere gidemediğinden dolayı kendi tıraşını kendisi yapıyor. Bu nedenle tıraş makinesi satışlarımız epey yüksek. Şu anda sadece tıraş makinesi satabiliyoruz" dedi.

"Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz"

Normal satışın yanı sıra internet ortamından satışta da oldukça ilgi çeken tıraş makineleri hakkında konuşan esnaf Yusuf İlhan, talepleri karşılamakta bazen sıkıntı çektiklerini söyledi. İlhan, "Daha önceden pek rekabet yoktu ancak berberlerin kapalı olmasından dolayı tıraş makinesi satışları patlama yaptı. İnternet üzerinden günde 10-15 adet ürün satıyoruz. İnsanlar evlerinde kendi işlerini kendileri görmek zorunda kaldıkları için alıyorlar. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz ama elimizden geldiğince de satışlarımızı sürdürüyoruz. Tıraş makineleri satışları şu anda ön seviyede" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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