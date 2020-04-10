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Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı

Habertürk TV'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Gece Raporu programında koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
 10 Nisan 2020 00:08
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Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı

Habertürk TV'de ekranlara gelen Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu programına Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hüseyin Levent Yamanel ile Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Haköksüz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Vefik Arıca katıldı. Bu isimler koronavirüs konuşurken konu bir anda Beşiktaş'a geldi.

Vefik Arıca'nın "Paketi alıp çöpe atalım. Ve 1-0 öne geçelim. Beşiktaş'ın geçtiği gibi. Çünkü biz Beşiktaşlıyız" sözünden sonra moderatör Erdoğan Aktaş, "Beşiktaş'ı ne kadar özlediğimiz ortada" dedi.

"ÖVÜNMEK GİBİ OLMASIN"

Aktaş ardından "Mustafa hocam bir şey sorabilir miyim size özel? Siz Beşiktaşlı mısınız?" sorusunu sordu. Prof. Haköksüz ise, "Evet övünmek gibi olmasın" yanıtını verdi. Aktaş bu kez de aynı soruyu Prof. Dr. Levent Yamanel'e sordu. Yamanel de "Koyu Beşiktaşlıyım" cevabını verince 4 ismin de tebessüm ettikleri görüldü.

"ZEKİ ÇEVİK VE AHLAKLIYIM O YÜZDEN BEŞİKTAŞLIYIM"

Ardından söz alan Aktaş, "Çok özledik be. Bir gün bana yine bu binada şöyle soruldu, 'Niye Beşiktaşlısın diye?' Yanıtı çok basit. Zeki, çevik ve ahlaklıyım o yüzden Beşiktaşlıyım." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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