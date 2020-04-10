Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı
|10 Nisan 2020 00:08
|Yazdır
Habertürk TV'de ekranlara gelen Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu programına Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hüseyin Levent Yamanel ile Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Haköksüz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Vefik Arıca katıldı. Bu isimler koronavirüs konuşurken konu bir anda Beşiktaş'a geldi.
Vefik Arıca'nın "Paketi alıp çöpe atalım. Ve 1-0 öne geçelim. Beşiktaş'ın geçtiği gibi. Çünkü biz Beşiktaşlıyız" sözünden sonra moderatör Erdoğan Aktaş, "Beşiktaş'ı ne kadar özlediğimiz ortada" dedi.
"ÖVÜNMEK GİBİ OLMASIN"
Aktaş ardından "Mustafa hocam bir şey sorabilir miyim size özel? Siz Beşiktaşlı mısınız?" sorusunu sordu. Prof. Haköksüz ise, "Evet övünmek gibi olmasın" yanıtını verdi. Aktaş bu kez de aynı soruyu Prof. Dr. Levent Yamanel'e sordu. Yamanel de "Koyu Beşiktaşlıyım" cevabını verince 4 ismin de tebessüm ettikleri görüldü.
"ZEKİ ÇEVİK VE AHLAKLIYIM O YÜZDEN BEŞİKTAŞLIYIM"
Ardından söz alan Aktaş, "Çok özledik be. Bir gün bana yine bu binada şöyle soruldu, 'Niye Beşiktaşlısın diye?' Yanıtı çok basit. Zeki, çevik ve ahlaklıyım o yüzden Beşiktaşlıyım." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür videosu
09 Nisan 2020 19:34
|Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video
07 Nisan 2020 19:08
|Jandarma'dan koronavirüs riskine karşı '14 kural' videosu
05 Nisan 2020 15:56
|Jandarmadan 'çelik kanatlar' klibi
04 Nisan 2020 17:13
|Fahrettin Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı
02 Nisan 2020 23:06
|Küçük çocuk, göremediği hemşire annesi için video çekti
02 Nisan 2020 23:01
|'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Türkiye'yi gülümsetti
29 Mart 2020 19:24
|Mehmetçik videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı
29 Mart 2020 16:12
|TSK paylaştı! Yeni celplere Kovid-19 kontrolü
25 Mart 2020 22:28
|Koronovirüse yakalanan Türk iyileşti, yaşadıklarını anlattı
25 Mart 2020 20:20