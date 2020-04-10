Vakıflar Genel Müdürlüğü jet hızıyla yazıyı değiştirdi
Vakıflar Genel Müdürlüğü, dün yayımladığı ve vakıfların bu süreçte sanal ortamda yaptığı elektronik toplantıların da iptal edildiğine yönelik yazı, gelen tepkiler üzerine değiştirildi.
|10 Nisan 2020 00:08
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Vakıflar Genel Müdürlüğü dün bir yazı yayımlayarak, vakıfların sanal alemde yaptıkları er türlü toplantının durdurulmasına karar verildiğini belirtmişti.
Ancak gelen tepkiler üzerine resmi yazı gece yarısına doğru çekildi. Yeni yazıda, vakıfların icrai faaliyetlerine yönelik bir kısıtlamanın olmadığına yer verilmiştir.
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