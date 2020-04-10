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Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek

Bloomberg, İsrail'in Türkiye'den medikal yardım isteğini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kabul ettiğini duyurdu
 10 Nisan 2020 00:21
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Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek

Bloomberg kanalı, Türkiye'nin, İsrail'e Koronavirüsle mücadele etmesine yardım etmek için, yüz maskeleri, tıbbi koruyucular ve steril eldivenler göndereceğini duyurdu

Türkiye, insani nedenlerle tıbbi ekipman satışını onayladı ve İsrail'in benzer bir Türk yardımının, herhangi bir bekletme olmaksızın Filistin makamlarına ulaşmasına izin vermesi bekliyor.

İsrail'de yaklaşık 9.000 virüs vakası ve 50'den fazla ölüm gerçeklemiş durumda...
Memurlar.Net
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