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'Türkiye, covid-19 ile mücadelede örnek ülke'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye'nin yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.
 10 Nisan 2020 01:29
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'Türkiye, covid-19 ile mücadelede örnek ülke'

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ursu, Türkiye'deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi. Ursu, "Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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