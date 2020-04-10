1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ: Kovid-19'un ölüm oranı gripten 10 kat fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
 10 Nisan 2020 02:44
Yazdır
DSÖ: Kovid-19'un ölüm oranı gripten 10 kat fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine hitap etti. DSÖ'nün 5 Şubat'ta, farklı ülke ve bölgelere Kovid-19 ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı'nı başlattığını anımsatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ'ye ulaştığını açıkladı.

DSÖ'nün, Çin'den ilk Kovid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti.

Konuşmasında, Kovid-19 ile gribi kıyaslayan Ghebreyesus, "Kovid-19'un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Ghebreyesus, dünya liderlerine "birlik ve dayanışma" çağrısını yineleyerek Kovid-19'un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da korkutan deprem meydana geldi
10 Nisan 2020 01:31		 'Türkiye, covid-19 ile mücadelede örnek ülke'
10 Nisan 2020 01:29
Çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
09 Nisan 2020 23:46		 Berberler kapandı, tıraş makinesi satışları patladı
09 Nisan 2020 23:40
Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti! Polisin en zor anları
09 Nisan 2020 23:27		 Bursa'da koronavirüsü yenen 3 hasta taburcu oldu
09 Nisan 2020 22:08
Karantina yurtlarında kalanlardan teşekkür mektubu
09 Nisan 2020 21:46		 Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla görevine döndü
09 Nisan 2020 20:46
Emekli öğretmen ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı
09 Nisan 2020 20:00		 Portakal kabuğuyla yaptığı maske şaşkına çevirdi
09 Nisan 2020 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:44 - DSÖ: Kovid-19'un ölüm oranı gripten 10 kat fazla02:42 - İnfaz düzenlemesi: Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edild01:31 - Ordu'da korkutan deprem meydana geldi01:29 - 'Türkiye, covid-19 ile mücadelede örnek ülke'00:21 - Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek00:16 - Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik00:08 - Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı00:08 - Vakıflar Genel Müdürlüğü jet hızıyla yazıyı değiştirdi00:04 - Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak00:01 - Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin
00:01 - 10 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:46 - Çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu23:40 - Berberler kapandı, tıraş makinesi satışları patladı23:27 - Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti! Polisin en zor anları23:21 - WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor23:16 - 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıtıldı23:11 - İşte dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı23:06 - 'Koronavirüs erkekleri daha çok öldürüyor' iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü jet hızıyla yazıyı değiştirdi
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin
Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı
Ordu'da korkutan deprem meydana geldi
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
'Türkiye, covid-19 ile mücadelede örnek ülke'
10 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
İnfaz düzenlemesi: Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edild
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maria 2
Pizza 2
mem.net sözlük cafe 4
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 5
suriyeli kadının altız doğurması 3
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
feyza altun 1
bein sports'un ödeme yapmayacağını açıklaması 1
gram altın 2
saç yıkarken su kesilmesi 2
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam