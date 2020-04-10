Pentagon, Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yardımlarını takdirle karşıladı
|10 Nisan 2020 06:20
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Telekonferans yöntemi ile Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Ryan, Rusya ve Çin'in NATO ülkelerinde salgına yönelik dezenformasyon yaptığını söyledi.
NATO ülkeleri arasında salgınla mücadele konusunda önemli bir işbirliğinin söz konusu olduğunu anlatan Ryan, bir soru üzerine Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi. Ryan, "İspanya ve İtalya da bu yardımdan dolayı son serece müteşekkirdi. Türkiye'nin (Avrupa'da) başka bir ülkeye de yardım edip etmediğimden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke." diye konuştu.
Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım malzemesini salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya'ya askeri uçakla göndermişti.
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