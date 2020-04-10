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Tahliyelere muhalefet engeli

Koronavirüs salgını nedeniyle hızlandırılan infaz düzenlemesi Meclis'te Millet İttifakı ortaklarına takıldı. Görüşmelerine salı günü başlanan teklifin tümü üzerindeki müzakereleri dahi tamamlanamadı. Siyasi suçlar adı altında HDP infaza PKK'yı, CHP ve İYİ Parti de FETÖ'yü ekletmek istiyor.
 10 Nisan 2020 06:10
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Tahliyelere muhalefet engeli

Bir süredir beklemeye alınan 90 bin kişinin yararlanması beklenen infaz yasası Kovid-19 salgını nedeniyle raftan indirildi. Ancak Millet İttifakı çeşitli bahane ve taktiklerle düzenlemenin yasalaşmasını engellemeye çalışıyor.

AK Parti ve MHP'nin öncelikle çıkarılmasını arzuladığı 70 maddelik düzenleme geçen hafta Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren yorucu bir müzakerenin ardından kabul edildi. Planlanan takvim uyarınca da geçen salı gününden itibaren teklifin Genel Kurul maratonu başladı. 70 maddeden oluşan infaz düzenlemesi üç bölüm halinde Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı.

MASKELİ NİYETLER

Ancak, bölümlere geçilmeden geneli üzerine yapılan görüşmeler muhalefetin "siyasi suçlular"ı da gündeme getirmesiyle frenlendi. HDP, düzenlemeye PKK'yı, CHP ve İYİ Parti de FETÖ'den cezaevlerinde bulunanları ekletme niyetinde. HDP bu doğrultuda görüşmenin başladığı günden beri eylem de yapıyordu. İnfaz yasasının çıkması için günlerdir sözde destek veren CHP ve İYİ Parti, HDP'nin önceki gün yapılan yoklama istemine Genel Kurul'a katılmayarak destek verdi.

İTTİFAKLA GENEL KURULU KAPATTILAR

HDP'nin isteği üzerine yoklama yapılmak için birleşime ara verildi. Aranın ardından yapılan yoklamaya CHP ve İYİ Parti katılmadı. Toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Genel Kurul görüşmeleri tamamlamadan erkenden kapandı. Genel Kurul salı gününden beri teklifin tümü üzerinde çalışmalarına devam ediyordu. HDP'nin verdiği yoklama talebi ve CHP ile İYİ Parti'nin yoklamaya katılmamasıyla teklifin maddelerine dahi geçilemedi. 70 maddelik teklif Genel Kurul'da temel yasa olarak görüşülüyor ve üç bölümde ele alınacak.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
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