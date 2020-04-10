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Virüsün yüzde 60'ı İstanbul çıkışlı

Anadolu'daki virüs vakalarının yüzde 60'ının İstanbul çıkışlı olduğuna dikkat çeken yetkililer, nisan ortasından sonra Anadolu illerinde virüsün yayılmasında gerileme olacağını düşünüyor.
 10 Nisan 2020 06:50
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Virüsün yüzde 60'ı İstanbul çıkışlı

Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlere getirilen araç giriş-çıkış yasağının ilk yansımaları önümüzdeki hafta görülecek. Uzmanlar, Türkiye'ye yayılan virüsün yüzde 60'ının İstanbul kaynaklı olduğunu belirtirken, araçlara getirilen bu yasaktan sonra, Anadolu'da gerileme beklendiğini dile getiriyor.

Koronavirüs nedeniyle İstanbul dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş-çıkış yasağı 4 Nisan'da başlamıştı. 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı da yine 4 Nisan'da uygulamaya girmişti. Her iki yasağın, virüsün yayılmasına yönelik ilk yansımasının nisan ortasında ortaya çıkacağı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kaynakları, seyahat yasağının sıkı bir şekilde uygulanması ile birlikte nisan ortasından sonra Anadolu illerinde virüsün yayılmasında gerileme olacağını düşünüyor. Bakanlık yetkilileri, Anadolu'daki virüs vakalarının yüzde 60'ının İstanbul çıkışlı olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'de virüsün görüldüğü 11 Mart'tan sonra, binlerce kişinin İstanbul'dan memleketlerine gittiği belirtilmiş ve virüsün de bu yolla Anadolu illerine yayıldığı kaydedilmişti.

EVDE İZOLASYONA UYULMUYOR

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Kocaeli gibi virüsün yoğun olarak görüldüğü illerde, alınan tedbirlere rağmen vakalardaki artış hızının düşmemesi durumunda ise, her il bu defa kendine özgü yeni izolasyon kuralları belirleyecek. Hastane dışındaki virüs temaslılarının (evleri izolasyona uygun olmayanlar) öğrenci yurtları veya misafirhanelerde 14 günlük karantinaya alınmaları gündeme gelecek. Bakanlık yetkilileri, evde izolasyon kuralına yeterince uyulmadığına yönelik tespitler yapıldığını, İstanbul'daki yayılmanın en büyük nedeninin de bu durum olduğunu dile getirdi.

20-35 YAŞ DIŞARIDA

Virüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan kafe-lokanta gibi iş yerlerinde çalışan ve daha çok 20-35 yaş arası grupta bulunanların büyük bölümünün de 'sosyal izolasyona' uymadıkları tespiti yapıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın da özellikle İstanbul'da kamunun bu konuda tedbirlerini artırması gerektiğine dikkat çekerek "Sokakta, caddelerde, maskesiz gezen, sosyal mesafeyi korumayan, iki kişiden fazla olan gruplara müdahale edilmelidir. Hizmet sektörü şu anda faaliyette değil, ama bu sektörde çalışan 20-35 yaş arasındaki gruplar, dışarıda olmak için program yapıyor. Bunlara kamu eliyle engel olunmalı" dedi.

MEMURLARA SOKAK YASAĞI

Ayrıca, idari izin ve esnek çalışma gibi yöntemlerle işe gitmeyen kamu çalışanlarına yönelik yeni yasaklar da devreye girdi. Valilikler, bu durumdaki kamu görevlilerinin, mesai saatleri içerisinde evlerinden çıkmasını yasaklandı. Bu karara aykırı davrananlar hakkında, idari ve diğer cezai yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

10 GÜNDE 100 MİLYON MASKE

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, maske satışına yasak getirildiğini açıklamasından sonra, Türkiye genelinde ilk 10 günde 100 milyon maskenin bedava dağıtılacağı belirtildi. Birçok belediye, semt pazarlarının girişlerinde maske dağıtımına başlarken, market sahiplerine de mağaza girişinde maske bulundurmaları zorunluluğu getirilebileceği öğrenildi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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