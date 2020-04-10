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Virüs nedeniyle bazı ürünlere talep arttı, bazılarına azaldı

Koronavirüs sebebiyle dünyada yüz milyonlarca insan eve kapandı. Bu süreçte temel ihtiyaç maddeleri olan gıda ve temizlikte alımlar artarken, giyim, ayakkabı ve elektronikte yüzde 77'ye varan düşüşler var
 10 Nisan 2020 07:40
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Virüs nedeniyle bazı ürünlere talep arttı, bazılarına azaldı

Koronavirüsün görüldüğü her ülkede insanlar önce gıda ve temizlik maddelerine koştu. Aylarca yetecek gıda ve temizlik maddesini stoklayanlar oldu. Marketlerde makarna, pirinç, un, bakliyat, temizlik maddesi ürünlerinin rafları boşaldı. Ardından birçok ülke virüsün hızla yayılmasını durdurmak amacıyla 'evde kalın' çağrıları yaptı, radikal kararlar aldı, adımlar attı. Bu kararların ardından tüketiciler ihtiyaçlarını daha çok e-Ticaret yöntemiyle karşılamaya başladı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) süreci 'pandemi' olarak ilan etmesinin ardından tüketiciler günlük ihtiyaçları için dahi e-Ticaret yöntemini daha fazla kullanmaya başladı. e-Ticaret'te de en çok alınanlar tuvalet kağıdı, konserve, gıda ve temizlik ürünleri oldu. Ülkemizde olduğu gibi, tüm dünyada talebi en fazla düşen ürünler arasında giyim, ayakkabı ve elektronik eşyalar başı çekti.

EKONOMİLER DARALACAK

Açıklanan veriler, birçok sektörde hızlı küçülmeler olduğunu ve bunun devamının görüleceğine işaret ediyor. Rakamlar, 2008'den bu yana en kötü tabloyu gösteriyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ise bu yıl küresel ticarette yüzde 13 ile yüzde 32 arasında bir daralma öngörüyor.

ALIŞVERİŞ NORMALE DÖNÜYOR

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesiyle başlayan alışveriş çılgınlığı normale döndü. Toplumsal paniğin azalmasıyla bakliyat, makarna, bulgur gibi temel gıdalara olan talep yavaş yavaş azalırken tüketiciler ev içi aktivitelere yöneldi. İstegelsin'in verilere göre kutu oyunu satışlarında yüzde 1.033, oyun kartlarında ise yüzde 943 oranında artış olurken dondurulmuş vegan ürünlerinde yüzde 778, dondurulmuş pide ve lahmacunda ise yüzde 600'lük bir artış görüldü. Dergi satışlarında yüzde 580, puzzle'larda ise yüzde 388'lik bir artış gözlemlendi.
Türkiye
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