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Karantinada maaş kesintisi olmayacak

Kovid-19 nedeniyle karantinada olan hekimlerin maaşlarında kesinti olacağı iddiaları yalanlandı.
 10 Nisan 2020 07:46
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Karantinada maaş kesintisi olmayacak

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bu süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemeleri üç aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacak" diyerek açıkladığı uygulamanın ayrıntıları belli oldu. Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemi ek ödemelerine ilişkin detaylar, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen genelge ile paylaşıldı. Buna göre, bu dönemde aktif çalışma süresi gözetilecek. Aktif çalışma gün katsayısı hesaplamasında, başhekim-koordinatör başhekimin belirlediği süre ve günlerde esnek mesai kapsamında dönüşümlü çalışan personel ile Kovid-19 tanısı konulan veya şüphesi nedeni ile karantina altına alınan veya tedavisi yapılan personelin bu süreleri çalışılmış gün sayılacak. Kullanılan idari izinler ise eksik gün olarak değerlendirilecek.

Genelgede, tavan oranlarının kimler için hangi oranlarda olacağı da şöyle açıklandı: "Tabip dışı personel için yüzde 100, tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan, Kovid-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı başhekim-koordinatör başhekim tarafından (01/03/2020 tarihinden itibaren görevlendirilen personelden Kovid-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı ilgili amiri tarafından) belirlenenlere yüzde 100'ü, diğerlerine ise Makam onayı Eki tabloda yer alan oranlar doğrultusunda ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'na Ait Kurum ve kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin ilgili Birimlerinin Birlikte kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan üniversite personelinin tavan oranları ise tabip dışı personel için yüzde 100'ü, tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan, başhekim-koordinatör başhekim tarafından, Kovid-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde görev yaptığı belirlenenlere yüzde 100'ü, diğerlerine ise Makam onayı Eki tabloda yer alan oranlar oranında ödeme yapılacak.
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