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Sosyal medyaya 'boğaz trafiği'

Görüşe açılan yasa taslağı, günlük erişimi 1 milyondan fazla olduğu halde Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcıların bant genişliğinin daraltılmasını öngörüyor
 10 Nisan 2020 08:17
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Sosyal medyaya 'boğaz trafiği'

AK Parti'nin görüşe açtığı ve işten çıkarmayı üç ay süreyle yasaklamayı da içeren yeni torba yasa teklifi taslağında, internetle ilgili kritik düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, içerik engelleme gibi talepleri yerine getirmesi için Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya devlerine bant genişliği daraltılarak 'boğaz sıkma' (throttling) yöntemi uygulanacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Teklifte yer alan hükümler uyarınca, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye'deki kurum, birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemekle yükümlü olacak.

Bu kişinin iletişim bilgileri, internet sitesinde de yer alacak. 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliği 30 gün içinde yüzde 50, 60 gün içinde yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

Bu siteler ayrıca, kişiler tarafından yapılacak "özel hayatın gizliliğini ihlal" başvurularına, 72 saat içinde cevap vermek zorunda kalacak. 72 saate kadar gerekli işlemi yapmayana 1 milyon liraya kadar ceza kesilebilcek.

5 milyona kadar ceza

Bu siteler ayrıca, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak. Bu maddelere uymayan sitelere, 1-5 milyon lira arasında değişen miktarlarda para cezası verilebilecek.

Hat işletene gelir desteği

Doğal afet ve salgın hastalık gibi toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilirliğine etki edecek olağanüstü durumlarda, hat işleten özel şirketlere belediye meclisi kararıyla gelir desteği ödemesi yapılabilecek. Cumhurbaşkanı, belediye ve bağlı kuruluşlarının; gelir vergisi, prim, elektrik borçları ile su alacaklarını ertelemeye yetkili olacak.

Şirketlere kar payı kısıtlaması

Şirketlerin 2020 sonuna kadar dağıtabilecekleri kar payı tutarı 2019 net dönem karının yüzde 25'ini geçemeyecek, genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.
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