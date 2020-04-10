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'Çocuklarım aç' diyen kadına 'geber' demişti, vekillerden tepki geldi

'Evde kalın' çağrılarına ilişkin vatandaşlarla yapılan bir röportajda "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım" diyen kadına Twitter hesabından "Geber" yanıtını veren İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay görevden alındı. Nogay Twitter hesabını kapattı, bakanlık adresinde yer alan sayfası da kaldırıldı.
 10 Nisan 2020 08:49
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'Çocuklarım aç' diyen kadına 'geber' demişti, vekillerden tepki geldi

'Evde kalın' çağrılarına ilişkin vatandaşlarla yapılan bir röportajda "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım" diyen kadına Twitter hesabından "Geber" yanıtını veren İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay görevden alındı. Nogay Twitter hesabını kapattı, bakanlık adresinde yer alan sayfası da kaldırıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kalın" çağrılarına ilişkin vatandaşlarla yapılan ve bir kadının "Şu anda çok mağdur durumdayım. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Bana diyorlar ki, 'Çıkma, çıkma'. Mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak? Mecbur haliyle kendimi dışarı atacağım. Şu anda ben dilenmekten geliyorum, kim bunu biliyor? Sadece 'Çıkma, çıkma' yapıyorlar. Gelsinler bakayım evimin halini görsünler. Salonumuzu görsünler" sözlerinin de yer aldığı röportaja ilişkin video Twitter'da paylaşıldı. Twitter'daki bu paylaşımı alıntılayan İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, "Geber" yazarak yeniden paylaştı. Tepki çeken paylaşımı üzerine harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nail Noğay'ı görevinden alarak hakkında soruşturma başlattı. Nail Noğay'ın ailevecalisma.gov.tr adresinde yer alan sayfası da kaldırıldı.

'ASLA İZİN YOK'

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: Nail Noğay'ın paylaşımına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada ise "Hakkında tahkikat başlatılmıştır. İlimizdeki bir kamu görevlisi tarafından yapılan ve hiçbir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyoruz" denildi.

SUÇ UNSURU BULUNURSA SAVCILIĞA

Bakanlık müfettişlerince yapılacak soruşturma sonucunda eğer suç unsuru tespit edilirse, suça ilişkin gereğinin yapılması için Bakanlığın savcılığa bildirimde bulunması bekleniyor.

VEKİLLERDEN TEPKİ YAĞDI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Otuz iki yıllık memur devlet olmanın ruhuna dair hiçbir şey öğrenememiş. Nail Bey hakkında hukuken yapılabilecek ne varsa sonuna kadar yapacağız ve mümkünse de memuriyetten atılmasıyla alakalı büyük bir gayret sarf edeceğiz."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu kişinin bu 'tweet'i atmasındaki sorgulanacak mesele, liyakat meselesi. Yoksa, herkesin atadığı hata yapabilir, görevden alınır ama bu göreve bu kişi getirilmişse sistemi sorgulamanız lazım" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Noğay'ın tavrını, "insanlık dışı" diye niteleyerek, "Bu, liyakatsizlerin devlet kademelerinde görev verildiği zaman nasıl sonuçlar doğurduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir" diye konuştu.

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