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'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım'

Ferhat Göçer: Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım" dedi
 10 Nisan 2020 08:55
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'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım'

25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan Ferhat Göçer'e, corona virüs salgını nedeniyle geçirdiğimiz bu zorlu süreçle hekimliğe geri dönmekle ilgili pek çok soru geldi.

İzleyicilerin "Bu dönemde göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?" soruları üzerine ünlü şarkıcı, "Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım.

Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım" dedi.
Memurlar.Net
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