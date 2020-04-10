2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
|10 Nisan 2020 09:08
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKKlı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/w02lUjptsGT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020
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