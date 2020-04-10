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2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
 10 Nisan 2020 09:08
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2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı
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