1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Albayrak'ın uyarısı haklı çıktı

Bakan Albayrak'ın özel bankalara yönelik "Sorumluluk alın" uyarısında haklı olduğunu rakamlar kanıtladı. Kamu bankaları ülkeye sahip çıkarken, özel bankalar ise muslukları kapattı
 10 Nisan 2020 09:11
Yazdır
Bakan Albayrak'ın uyarısı haklı çıktı

Türkiye'nin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine kesintisiz destek veren kamu bankaları son bir haftada adeta gövdelerini taşın altına koydular. Buna karşılık yerli ve yabancı özel bankalar ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Sorumluluk alın" uyarısını haklı çıkarırcasına kredi musluklarını kapattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre sektörün toplam TL kredi hacmi 27 Mart-3 Nisan arasındaki haftada 5 milyar lira artarak 1.8 trilyon TL'ye çıktı. Fakat bu artışın tamamı kamu bankaları tarafından sağlandı. TL kredi hacimleri bir haftada 9 milyar lira artarak 844 milyar liraya çıkan kamu bankaları 27 Mart-3 Nisan arasında her işlem gününde ortalama 1.8 milyar TL kredi kullandırdı. Kamu bankalarının bu dönemde reel sektöre sağladığı krediler 8 milyar TL arttı. Aynı haftada tüm sektörün reel kesime verdiği TL kredi hacmi 6 milyar TL arttı. Türkiye'de virüsün görülmeye başladığı 13 Mart'tan 3 Nisan'a kadar olan dönemde TL kredi hacmi 41 milyar artarken, bunun 25 milyarını kamu bankaları sağladı. Bu süreçte yabancıların kredi hacmi 7 milyar, yerli özel bankalarınki ise 9 milyar TL arttı. Salgının etkilerini hafifletmek için çok önemli adımlar atan kamu bankaları İşe Alım Kredisi, Çek Ödeme Destek Paketi ve Temel İhtiyaç Destek Paketi gibi hayati destekleri devreye alarak çarkların dönmesine büyük katkı sundu.

ÖZELLER MUSLUĞU KAPATTI

Son dönemde özel ve yabancı bankaların gerek reel sektörün gerekse de tüketicilerin kredi taleplerini yokuşa sürdüğüne yönelik artan şikayetlerin doğruluğu haftalık verilere yansıdı. 27 Mart-3 Nisan arasında yabancı bankaların TL kredi hacmi 2 milyar lira azalarak 431 milyara indi. Yerli özel bankaların da TL kredi hacmi 2 milyar lira azalarak 525 milyara geriledi.

KOBİ'YE DESTEK YOK

SALGINDAN sonra kurduğumuz kriz masasına gelen en büyük şikayet özel bankaların kredi musluklarını kısması oldu. KOBİ'ler kredibulamıyor. En büyük sorun krediye ulaşamamak. Üyelerimiz işçi çıkarmama kararı aldı. Ancak bunun için krediye ulaşmaları gerekiyor. Birçok özel banka "limit yok" diyerek talepleri geri çeviriyor.

LİMİT YOK DİYORLAR

HÜKÜMETİMİZ birçok paket açıklarken, finans kurumlarına da bazı sorumluluklar yükledi. Devletimiz kredilerde garantör olduğunu belirtmesine rağmen, özel bankaların taşın altına elini koymadıklarını görüyoruz. Kredi çekme, öteleme, yeniden yapılandırma gibi taleplere karşılık bankalar ciddi faiz oranları, 'limit yok' gerekçesi ve evrak yüküyle işçisine sahip çıkmaya çalışan işverenlere olumsuz dönüşler yapıyor. Özel bankaları milli dayanışma ruhuna uymaya ve ülke olarak başlatılan bu topyekün mücadelenin bir miğferi olmaya davet ediyorum.

YÜK HEP KAMU BANKALARINDA

TURİZM sektörü 2016-2017'li yıllarda çok büyük bir kriz yaşadı. Bu dönemde başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da verdikleri desteklerle sektörün ayağa kalkmasında rol oynadı ve sektör 2019'da ayağa kalktı. Bugün yine büyük bir krizle karşı karşıyayız ve her krizde yük kamu bankalarına biniyor. Özel bankalar ise gerek faiz gerekse vadeler konusunda fırsatçı davranıyor.

NAZLI DAVRANIYORLAR

BANKALAR kredi verme konusunda çok nazlı davranıyorlar. Turizm şirketleri sonbaharda ya da kışın kredi kullanır. Bahar ve yaz hasat zamanıdır. Para kazandıkça ödeme yaparlar. Bizim ödeme yapmamız gereken bu dönemde bize "Kredi limitiniz dolu" diyorlar. Ama olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumu bankalar kabul edip ellerini taşın altına koymuyorlar.

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pentagon, Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya yardımlarını takdirle karşıladı
10 Nisan 2020 06:20		 Tahliyelere muhalefet engeli
10 Nisan 2020 06:10
İnfaz düzenlemesi: Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi
10 Nisan 2020 02:42		 Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
10 Nisan 2020 00:21
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
10 Nisan 2020 00:16		 Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
10 Nisan 2020 00:04
10 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Nisan 2020 00:01		 İletişim Başkanlığı, Dünya'daki vaka sayısını açıkladı
09 Nisan 2020 22:31
'Bu hızla gidersek 6 günde vaka sayısı iki katına çıkar'
09 Nisan 2020 21:06		 Emniyet Genel Müdürü'nden 'Polis Haftası' mesajı
09 Nisan 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:25 - Bazı vergiler alınmayacak, Elektrik borçları yapılandırılacak09:21 - Dünya'da genelinde virüse bulaşanların sayısı 600 bini aştı09:19 - Güneşe aldanmayın tehlike sürüyor09:15 - Tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine Kovid-19 ertelemesi09:11 - Bakan Albayrak'ın uyarısı haklı çıktı09:08 - 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi08:55 - 'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım'08:52 - 90 bin kişilik tahliye planı08:49 - 'Çocuklarım aç' diyen kadına 'geber' demişti, vekillerden tepki geldi08:31 - Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
08:23 - Atatürk ve Mevlana'ya hakaret etti! Yakalama kararı çıkartıldı08:20 - Koronavirüsün izi atık suda aranıyor08:17 - Sosyal medyaya 'boğaz trafiği'08:14 - Salgın sonrası yoksul sayısı daha da artacak07:46 - Karantinada maaş kesintisi olmayacak07:40 - Virüs nedeniyle bazı ürünlere talep arttı, bazılarına azaldı07:05 - Gıda 'stratejik' ürün06:50 - Virüsün yüzde 60'ı İstanbul çıkışlı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü jet hızıyla yazıyı değiştirdi
Tahliyelere muhalefet engeli
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
İnfaz düzenlemesi: Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi
Virüsün yüzde 60'ı İstanbul çıkışlı
Ordu'da korkutan deprem meydana geldi
Koronavirüs konuşulurken konu birden Beşiktaş'a bağlandı
Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kronik hastalık 1
memurlar.netten mesaj almak 1
Gereksiz hastane gitmeleri 4
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
konuşmak 1
mem.net sözlük cafe 5
Emre Altındiş 1
plazma nakli tedavisi 1
maria 1
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam