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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 10 Nisan 2020 09:42
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,68106,6820
Avro7,31407,3150
Sterlin8,30808,3490
ANKARA
ABD Doları6,65006,7000
Avro7,27007,3300
Sterlin8,24508,4050
Anadolu Ajansı
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