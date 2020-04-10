Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 16:00'da bir araya gelecek. Toplantı sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
|10 Nisan 2020 09:48
|Yazdır
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda son gelişmeler, alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.
BAKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:00'da basın açıklaması yapacak.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 31 gün geçti. Dün 96 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 908'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 276 bin 338, toplam vaka sayısını 42 bin 282 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1552, entübe hasta sayısı 1017, iyileşen vaka sayısı ise 2142 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kadın polisin yıkıldığı an
10 Nisan 2020 11:00
|Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı
10 Nisan 2020 10:28
|Sahte evlat çetesi çökertildi
10 Nisan 2020 10:22
|'Çocuklarım aç' diyen kadına 'geber' demişti, vekillerden tepki geldi
10 Nisan 2020 08:49
|Atatürk ve Mevlana'ya hakaret etti! Yakalama kararı çıkartıldı
10 Nisan 2020 08:23
|Baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 23:00
|Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağılayan kişiye soruşturma
09 Nisan 2020 22:22
|Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 19:51
|İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
09 Nisan 2020 19:12
|İpsala Sınır Kapısı'nda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi
09 Nisan 2020 19:02