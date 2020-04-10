'1 milyon TL kadar ödülle aranan terörist yakalandı'
İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategoride 1 milyon TL'yer kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini duyurdu.
|10 Nisan 2020 09:51
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Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Muş'un Varto ilçesi, Varto-Karlıova yolunda jandarma kontrol noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durduruldu.
Araçtakilerin ateş açması üzerine çıkan çatışma sonucu, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu (YPS sorumlusu), turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay, yaralı olarak yakalandı.
Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli de sağ olarak yakalandı.
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