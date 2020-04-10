'1 milyon TL kadar ödülle aranan terörist yakalandı'

KORONAVİRÜS YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BİR GÜN!

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de giderek yayılıyor. Hastaları kurtarmak için zamanla yarışan doktorlar ve hemşireler virüse maruz kalmamak için zorlu şartlarda çalışıyorlar. BBC muhabiri Fergus Walsh, University College London (UCL) Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine girdi ve buradaki sağlık ekibinin çalışma şartlarını aktardı.