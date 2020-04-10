Motorine bir indirim daha
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi, motorinin çıkış fiyatında 18 kuruş indirime gitti
|10 Nisan 2020 09:53
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AA muhabirinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, motorin fiyatında 18 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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