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Motorine bir indirim daha

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi, motorinin çıkış fiyatında 18 kuruş indirime gitti
 10 Nisan 2020 09:53
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Motorine bir indirim daha

AA muhabirinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, motorin fiyatında 18 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Anadolu Ajansı
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