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Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık attığı görüntülerle gündem olan öğretim görevlisi Ö.A.T'yi video görüntüye alarak sosyal medyada ifşa eden görevli polis memurları hakkında dava açıldı.
 10 Nisan 2020 10:18
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Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık attığı görüntülerle gündem olan öğretim görevlisi Ö.A.T'yi video görüntüye alarak sosyal medyada ifşa eden görevli polis memurları hakkında dava açıldı.

1 Kasım Perşembe günü İstanbul Fatih'te yaşanan olay, günlerce konuşulmuştu. Ö.A.T, söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay sonra basına ve sosyal medya kanallarına kötü niyetle bilinçli ve kasti servis edilmesi sonucu itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi. Tarlacı, polis memurlarıyla uzlaşmak istemedi.

Soruşturma kapsamında, polis memurları A.K., O.K. ve M.H. hakkında dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Sabah
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