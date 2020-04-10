1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte evlat çetesi çökertildi

88 yaşında ölen Dr. Göllü'nün evlatlığı olduğunu ileri süren Ahmet G.'nin sahte belgelerle 25 milyonluk mirasa konduğu ortaya çıktı. Zanlıyla birlikte avukatı, noter başkatibi ve dolandırıcılığa karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında dava açıldı
 10 Nisan 2020 10:22
Yazdır
Sahte evlat çetesi çökertildi

İstanbul'da, Göztepe ve Okmeydanı SGK hastanelerinde yıllarca görev yapan Dr. Hatice Güzin Göllü, 16 Aralık 2015'te 88 yaşında hayatını kaybetti. Geride 22'si Kadıköy Merdivenköy mahallesi, biri Moda caddesinde olmak üzere 23 daire ile yine Caferağa Mahallesi Nailbey sokakta bir binanın 3'te bir hissesiyle, bankalarda 1 milyon 902 bin lira ve 80 bin dolar para bıraktı. Toplam serveti 25 milyon lirayı bulan Dr. Göllü'nün kimsesi yoktu. Tüm miras devlete teslim edilecekken Ahmet G. (48) isimli bir şahıs, Göllü'nün evlatlığı olduğunu iddia ederek miras başvurusu yaptı. Oto kaportacılığı yapan genç adam, çocukken Göllü tarafından evlat edinildiğini belirterek elindeki evlatlık belgelerini mahkemeye sundu. Noter tasdikli belgeleri gören mahkeme, Ahmet G.'nin, Göllü'nün varisi olduğunu onayladı.

YAŞAM TARZI ELE VERDİ

Mirasa sahip olduktan sonra, kaportacılık olan mesleğini bırakarak Göllü'nün geride bıraktığı gayrimenkullerin kirasını toplamaya başlayan şüphelinin yaşam tarzındaki değişiklik dikkat çekmeye başladı. Genç adamın yakınları savcılığa suç duyurusunda bulunarak, Ahmet G.'nin Göllü'nün evlatlığı olmadığını ihbar etti. Şüphelinin mahkemeye sunduğu evrakın ise arkadaşı olan Noter Başkatibi Ayhan K. tarafından onaylatıldığı tespit edildi. Belgeleri daha detaylı inceleyen ekipler, evlat edinme kararındaki imzaların da sahte olduğunu tespit etti.

HAKİM İMZASI DA SAHTE

Ayrıca belgede imzası bulunan ve 30 yıl önce evlat edinme kararını verdiği öne sürülen emekli hakime ulaşıldı. Yaşı itibariyle "Akıl sağlığı yerinde" raporu alınan hakimin de yazı ve imza örnekleri alınıp evlatlık belgesindeki hakim imzasıyla karşılaştırılmak üzere bilirkişiye gönderildi. Raporla evrakın yüzde yüz sahte olduğu tespit edilince savcılık harekete geçti. Soruşturma sonucu, sahte evlatlık Ahmet G. ve dolandırıcılığın baş plancısı Noter Başkatibi Ayhan K. ile dolandırıcılığa karıştığı belirlenen Tamer O. ile Murat G. hakkında dava açıldı.

AVUKAT DİREKT İŞİN İÇİNDE

Öte yandan Ahmet G.'nin avukatı Hakkı İ. hakkında da şoke eden bir detay günyüzüne çıktı. Hakkı İ.'nin, Ahmet G.'nin suç işlediğini bildiği halde, Göllü'ye ait 1 milyon 700 bin liralık banka hesabından 500 bin lirayı bizzat çektiği belirlendi. Yine avukatın söz konusu paranın 1 milyon 200 bin lirasını da diğer şüpheli Murat G.'nin hesabına göndermek suretiyle çetenin eylemine iştirak ettiği ortaya çıktı. Avukat Hakkı İ.'ye de dava açıldı.

Dilek Yaman
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadın polisin yıkıldığı an
10 Nisan 2020 11:00		 Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı
10 Nisan 2020 10:28
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan açıklama yapacak
10 Nisan 2020 09:48		 'Çocuklarım aç' diyen kadına 'geber' demişti, vekillerden tepki geldi
10 Nisan 2020 08:49
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret etti! Yakalama kararı çıkartıldı
10 Nisan 2020 08:23		 Baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 23:00
Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağılayan kişiye soruşturma
09 Nisan 2020 22:22		 Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 19:51
İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
09 Nisan 2020 19:12		 İpsala Sınır Kapısı'nda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi
09 Nisan 2020 19:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - 2 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.11:21 - Korona'dan en az ölümün olduğu büyükşehir, Mersin!11:19 - Ateşi yüksek çıkan yolcular metrobüse binemiyor11:19 - İkinci el araç satışları Martta frene bastı11:19 - Bakanlıktan evde koronavirüs hastalarının bakımına yönelik tavsiyeler11:17 - Rekor sonrası gram altın 362 lira seviyelerinde11:16 - Darülaceze çalışanları Kovid-19 riskine karşı evlerine gitmiyor11:15 - DSÖ'den, Türkiye'ye korona övgüsü11:15 - Koronavirüs kan stokunu eritti11:11 - 'Psikolojik travmalar konusunda yeni rehber yayımlandı'
11:09 - Okullar kapandı, 52 gönüllü öğretmen yardıma koştu11:00 - Kadın polisin yıkıldığı an10:51 - Çaykur bayilerinden 'Kampanya'ya 1 milyon liralık destek10:51 - Ertelenen at yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek10:46 - Son bir ayda 'eba.gov.tr' 1 milyarın üzerinde tıklandı10:45 - 'BİLSEM'lerde, 3-D yazıcılarda video laringoskop üretmeye başladık'10:31 - İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı10:28 - Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Kadın polisin yıkıldığı an
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Vakıflar Genel Müdürlüğü jet hızıyla yazıyı değiştirdi
Tahliyelere muhalefet engeli
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
Bazı vergiler alınmayacak, elektrik borçları yapılandırılacak
Virüsün yüzde 60'ı İstanbul çıkışlı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kronik hastalık 1
mem.net sözlük cafe 5
plazma nakli tedavisi 1
saç yıkarken su kesilmesi 2
Toplum bilimi kurulu 1
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
konuşmak 1
maria 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam