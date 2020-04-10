Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı
|10 Nisan 2020 10:28
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Adana'da kızına doğum günü pastası almaya giden kişiyi gasbettiği iddia edilen ikiz kardeşlerin de arasında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde Ahmet A. (26), kızına doğum günü pastası almak için evinden çıkıp pastaneye gittiği sırada 4 kişi önünü kesti.
Ahmet A, cebindeki parasını isteyen kişilere olumsuz yanıt vermesi üzerine saldırıya uğradı.
Şüpheliler, başına plastik sebze kasasıyla vurarak yaraladıkları Ahmet A'nın cebinden 20 lira, sigara, çakmak ve cep telefonunu alıp kaçtı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, eşkalini belirlediği şüpheliler ikiz Murat ve Sedat Ö. (19) ile Ali Can T. (18) ve Emrullah Ç'yi (18) evlerinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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