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Son bir ayda 'eba.gov.tr' 1 milyarın üzerinde tıklandı

"eba.gov.tr" dünyada eğitim alanında en çok ziyaret edilen 6'ncı, Türkiye'de ise kamu internet siteleri arasında birinci sıraya yerleşti- EBA mobil uygulaması 10 milyonun üzerinde indirildi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Hedefimiz, eğitimde fırsat adaleti ilkemize uzaktan eğitimde bütün boyutlarıyla ulaşarak bu alanda dünyaya model ülke olmaktır"
 10 Nisan 2020 10:46
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Son bir ayda 'eba.gov.tr' 1 milyarın üzerinde tıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) dijital eğitim platformu "eba.gov.tr", son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler uzaktan eğitim platformunu geride bıraktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "eba.gov.tr", son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklandı ve kullanıcılar yaklaşık 900 milyon kez sayfa görüntülemesi gerçekleştirdi.

"similarweb.com", mobil uygulama marketleri ve "eba.gov.tr"den alınan uzaktan eğitim sürecinin başladığı mart ayı verilerine göre, "eba.gov.tr" küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler uzaktan eğitim platformunu geride bırakarak dünyada eğitim alanında en çok ziyaret edilen 6'ncı internet sitesi oldu.

Aynı zamanda dünya genelinde tüm internet siteleri içinde 317'nci, Türkiye'de ise 12'nci sıraya yerleşti. "eba.gov.tr" Türkiye'de kamu internet siteleri arasında ise ilk sırada yer aldı.

Mobil uygulama olarak EBA'nın indirilme sayısı da kısa sürede 10 milyonu aştı.

EBA mobil uygulaması 8 Nisan itibarıyla Android işletim sistemi kullanan cihazlarda toplam 7 milyon 120 bin EBA Akademik Destek uygulaması 1 milyon 460 bin; iOS işletim sistemi kullanan cihazlarda ise EBA mobil uygulaması 1 milyon 460 milyon, EBA Akademik Destek uygulaması 204 bin kez indirildi.

EBA dijital eğitim platformunu son 30 gün içerisinde tüm öğretmenlerin yüzde 69'u, okul öncesinden 12'inci sınıfa kadar tüm öğrencilerin ise yüzde 44'ü kullandı.

Son bir hafta içerisinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 531 bin öğrenci üniversite hazırlık platformu olan EBA Akademik Destek'ten faydalandı.

- "EBA'yı 7 gün 24 saat izleyerek sürekli geliştirme gayretindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Avrupa ve Amerika'da birçok ülkenin uzaktan eğitime henüz başlayamadığı bir süreçte Türkiye'nin hali hazırda geliştirmekte olduğu altyapısıyla, rekor sayılabilecek kısa bir sürede televizyon kanalları ve web portallarıyla uzaktan eğitime başladığını belirtti.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin dijital eğitim platformu EBA'yı kullanım oranlarının dünya ölçeğinde önemli bir yerde olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitime başladığımız ilk günden bu yana, EBA Kontrol Merkezi'nde sistemi 7 gün 24 saat izleyerek sürekli geliştirme gayretindeyiz. Önümüzdeki günlerde LGS ve YKS'ye hazırlık sürecindeki 8. ve 12'inci sınıf düzeyindeki tüm öğrencilerimizi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla canlı sınıflarda bir araya getirmeye başlıyoruz. Sistem altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz, eğitimde fırsat adaleti ilkemize uzaktan eğitimde bütün boyutlarıyla ulaşarak bu alanda dünyaya model ülke olmaktır. Bundan sonraki süreçte 2023 Eğitim Vizyonumuzdaki hedefler doğrultusunda öğrenci ve öğretmenlerimiz için kamuoyu ile paylaşacağımız çok daha farklı çalışmalarımız olacak."
Anadolu Ajansı
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