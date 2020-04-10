Ertelenen at yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek
|10 Nisan 2020 10:51
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen at yarışları için kararın mayıs ayının ilk haftası verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, at yarışlarının 20 Mart'tan itibaren ikinci bildirime kadar ertelendiği hatırlatıldı.
Kovid-19 salgınının dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir."
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