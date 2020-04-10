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Okullar kapandı, 52 gönüllü öğretmen yardıma koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 52 öğretmen, eğitime ara verildiği için evde boş durmak yerine gönüllü olarak vefa etkinliklerini katılarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorEğitim ve öğretimin uzaktan yapılması sebebiyle bir grup öğretmen ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak hizmet ediyor.
 10 Nisan 2020 11:09
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Okullar kapandı, 52 gönüllü öğretmen yardıma koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 52 öğretmen, eğitime ara verildiği için evde boş durmak yerine gönüllü olarak vefa etkinliklerini katılarak ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması sebebiyle bir grup öğretmen ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak hizmet ediyor. 52 öğretmen Kaymakamlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtacakları erzakları kendi araçlarıyla evlerine kadar teslim ediyor.

Her gün aynı görevi yapan öğretmenler oldukça mutlu oluyor.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi. Devletimiz gereken tüm yardımları gerçekleştiriyor bize her gün çok sayıda telefon geliyor bunları araştırıyoruz, gerekeni yapıyoruz. Lütfen gerçek ihtiyaç sahipleri bizlere ulaşsın. Devletimiz güçlü, büyük bir devlet. Gerekeni yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Biz kimsenin ölmesini arzu etmiyoruz. Gerçekten acil bir işiniz yoksa çıkmayın sokağa. Burada gördüğünüz gibi yardımları yapıyoruz. Çok sayıda gönüllü öğretmenlerimiz bizlere destek veriyor. Ben emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum"

Gönüllü öğretmen ise böyle bir hizmette yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, devlet millet işbirliğine vurgu yaptılar. -
İhlas Haber Ajansı
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