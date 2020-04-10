Darülaceze çalışanları Kovid-19 riskine karşı evlerine gitmiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Darülaceze Müdürlüğünün 380 çalışanı, kurumda yaşayan misafirlerini riske sokmamak için 15 gün boyunca eve gitmeyerek hizmete devam edecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından aldığı önlemleri artırarak güvenli bir ortam oluşturuyor.

Yeni oluşturulan eylem planına göre, dezavantajlı grupta olan yer alan Darülaceze sakinleri izole ediliyor.

İstanbul Darülaceze Müdürü Oktay Özten, yaş almış misafirlerinin yakınları dahil, tüm ziyaretlerin iptal edildiğini belirterek, organizasyonların, staj ve gönüllü çalışanların etkinliklerinin de durdurulduğunu bildirdi.

Kurumdaki tüm yaşam alanlarının dezenfekte edildiğini anlatan Özten, çalışan ve sakinlerin virüse karşı bilinçlendirildiğini ayrıca personelin tüm koruyucu sağlık donanımlarının temin edildiğini aktardı.

Kovid -19 salgınına karşı ikinci eylem planlarını devreye soktuklarını belirten Özten, şunları kaydetti:

"Hasta bakım, temizlik, sağlık çalışanları gruplara ayrılarak 15 günlük periyotlarla kurumda hizmet verecek çalışma sistemine geçirildi. Bu kapsamda her grup Kovid-19 testi uygulanarak çalışmaya dahil edildi. İlk olarak, 380 kişilik çalışan grubu bu testten geçirilerek 15 günlük yatılı mesailerine başladı. Ayrıca, sakinleri virüsün etkilerinden korumak ve sosyal kalmalarına katkı sağlamak amacıyla yemekler tamamen kurum içerisinde pişiriliyor. Sağlık talepleri, 7 gün 24 saat Darülaceze doktorları tarafından karşılanıyor. Sosyal ve psikolojik destek gibi birçok talebi de aynı şekilde karşılıyoruz."