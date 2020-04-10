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6 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
 10 Nisan 2020 11:25
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6 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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