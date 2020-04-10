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90 yaşında koronayı yendi! Alkışlarla taburcu edildi

Aliye Gündüz 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu taburcu edildi
 10 Nisan 2020 11:35
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90 yaşında koronayı yendi! Alkışlarla taburcu edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçradı. Son verilere göre Türkiye'de vaka sayısı 42 bin 282'ye ulaşırken iyileşen kişi sayısı ise 2 bin 142 oldu. İyileşen hastalardan biri de 90 yaşındaki Alya Gündüz oldu. 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olan Gündüz, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
Memurlar.Net
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