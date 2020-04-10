90 yaşında koronayı yendi! Alkışlarla taburcu edildi
Aliye Gündüz 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu taburcu edildi
|10 Nisan 2020 11:35
|Yazdır
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçradı. Son verilere göre Türkiye'de vaka sayısı 42 bin 282'ye ulaşırken iyileşen kişi sayısı ise 2 bin 142 oldu. İyileşen hastalardan biri de 90 yaşındaki Alya Gündüz oldu. 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olan Gündüz, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|YÖK, norm kadroda aktarmada yetki devrinin süresini uzattı!
10 Nisan 2020 12:59
|BKM'den koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyarı
10 Nisan 2020 12:55
|Ordu Belediye Başkanı: Depremde herhangi bir sorunla karşılaşmadık
10 Nisan 2020 12:53
|En köklü üniversitemiz dahi, evraklar için adayları noterlere yönlendiriyor
10 Nisan 2020 12:49
|Mardin'de üç mahalle karantinaya alındı
10 Nisan 2020 12:11
|ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği
10 Nisan 2020 11:59
|Bakanlıktan evde koronavirüs hastalarının bakımına yönelik tavsiyeler
10 Nisan 2020 11:19
|Ateşi yüksek çıkan yolcular metrobüse binemiyor
10 Nisan 2020 11:19
|Darülaceze çalışanları Kovid-19 riskine karşı evlerine gitmiyor
10 Nisan 2020 11:16
|Ertelenen at yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek
10 Nisan 2020 10:51