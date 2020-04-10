Ücretsiz maskeler, Ankara'daki dağıtım kanallarına veriliyor
|10 Nisan 2020 11:40
|Yazdır
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Eczanelerden ne zaman bedava maske alınabilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:
* Sağlık Bakanlığı üç büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Kooperatif, Selçuk Ecza ve Alliance Healthcare'a sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak.
KOD NUMARASI GÖNDERİLECEK
* Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra 20-65 yaş arası vatandaşların telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek.
* Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.
* Ankara'daki dağıtım kanallarına da bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağı söylendi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Korona'dan en az ölümün olduğu büyükşehir, Mersin!
10 Nisan 2020 13:13
|Rektör'den tartışma yaratacak koronavirüs açıklaması
09 Nisan 2020 21:36
|İtalya'da son 24 saatte 610 kişi daha hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 19:40
|Sağlık Bakanlığı: 96 hastamız daha hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 19:21
|İngiltere'de 24 saatte 881 hasta hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 19:08
|Dünya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 90 bini aştı
09 Nisan 2020 18:24
|'Koronavirüs kapsamında konum verilerinin işlenmesi hukuka uygun'
09 Nisan 2020 18:02
|Koronavirüs tedavisi gören İl Milli Eğitim Müdürü, plazma bağışçısı olacak
09 Nisan 2020 18:00
|Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
09 Nisan 2020 17:17
|Bilim Kurulu Üyesi uyardı... Sigarayı bırakın
09 Nisan 2020 16:57