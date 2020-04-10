1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs sürecinde kiraya yapılan zamma itiraz edilebilir

Salgın sürecinde ev sahibinin kira ücretlerinde yapacağı zamma itiraz edebileceğini belirten hukukçu ve tüketici dernekleri, fiyat artışının mücbir sebep nedeniyle geçersiz olabileceği görüşünde-
 10 Nisan 2020 11:56
Yazdır
Koronavirüs sürecinde kiraya yapılan zamma itiraz edilebilir

- Koronavirüs salgını sürecinde ev sahibinin kira ücretlerinde yapacağı zamma itiraz edilebileceğini belirten hukukçu ve tüketici dernekleri, fiyat artışının mücbir sebep nedeniyle geçersiz olabileceği görüşünde.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kira artışının, sözleşmeye göre, yıl veya dönem sonunda yapılabildiğini söyledi.

Bu süreçte kiranın ödenmemesi ya da yıl veya dönem sonunda kirada artış yapılmaması konusunda kanunda bir hüküm bulunmadığını dile getiren Kiraz, ancak şu anda içinde bulunulan durumun ne kadar süreceğinin öngörülemediğini, öngörülmesinin de mümkün olmadığını bildirdi.

Kiraz, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 138. maddesinde yer alan aşırı ifa güçlüğü gereğince borçlu olan kiracının mücbir sebep halinde hem konut hem de iş yeri açısından iki seçim hakkının bulunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi; kiracı, aylık kira ücretinin salgın dönemi süresince indirilmesini talep edebilir. Burada, ödemesi gereken bedeli salgın nedeniyle ödeyemediğini ispat etmeli ve bu salgın dönemi etkisini sürdürdüğü süre için uyarlama talep edilebilir. Konut kirasında örneğin kişi ekonomik olarak varlıklı ise kirasını ödemekten imtina edemez."

Kiraz, iş yeri kiracısının salgın öncesinden beri kirasını ödemiyorsa süreci lehine kullanamayacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Salgın döneminde iş yerinin resmi makamlarca kapatılması veya bizzat kendisi tarafından iş yerine artık müşteri gelmemesi, genel sağlık hali nedeniyle kapatmak istemesi halinde mücbir sebep halini kullanabilecek ve indirim talebinde bulunabilir. Salgın nedeniyle kira borcunu ödeme durumu iflas etme, sürekli gelir kaybından mahrum kalma, işten çıkarılma gibi problemler yüzünden çekilmez bir hal alırsa kira sözleşmesi haklı nedenle tazminatsız feshedilebilir."

Kiraz, bu iki hakkın da kullanılabilmesi için mücbir sebep durumunun karşı tarafa ihtar edilmesi gerektiğini belirterek, ancak feshe kadar olan kiranın ödenmesi gerektiğini anlattı.

- "Yapılan zamma itirazın dışında mevcut kiranın indirilmesi de talep edilebilir"

Ali Güvenç Kiraz, bu dönemde yapılan kira zamlarına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Kira dönemi bu salgın sürecinde sona ermiş ve yasal olarak zam yapılma vakti gelmişse kiracı artışı kabul etmeyerek bu dönem için uyarlama davası açabilir. Bu süreçte kiracı, kirayı eski bedelden öder, ihtarını gönderir ve sonra davasını açarak uyarlama talep edebilir. Yani yapılan artışa mücbir sebeple itiraz edilebilir ve bu itiraz da mahkemece haklı bulunabilir."

Avukat Kiraz, indirim talep edecek veya artışı kabul etmeyecek kiracının mal sahibi ile anlaşamıyorsa mutlaka ihtarda bulunması gerektiğini vurguladı.

Kiracının kafasına göre "ödeyemiyorum" diyemeyeceğini kaydeden Kiraz, "Durumu mal sahibine bildirerek uzlaşacak, uzlaşamıyorsa uyarlama davası açacak ya da artık ödeyemiyorum diyerek feshedecek. Fesih olduğunda tazminata gerek yok. Normal zamanda olsaydı 3 ay ödenmesi gerekiyordu." dedi.

Kiraz, kiracının, yasal olarak ev sahibinin hakkı olsa bile, zammın yanı sıra kiranın indirilmesinin bile talep edilebileceğini vurguladı.

İş yeri kiralarına değinen Kiraz, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan 7226 sayılı yasanın Geçici 2. maddesiyle iş yeri kiraları için geçerli olmak üzere 1 Mart-30 Haziran tarihlerindeki iş yeri kira borçlarının ödenmemesi halinde sözleşmenin feshinin ve tahliye hakkının doğmayacağını anlattı.

- "Sözleşme feshedilirse iskandan çıkılmak gerekli"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Barbaros Gökhan Çetin ise, kanunda, iş yeri ve konut kiralarının virüs salgını nedeniyle kira bedellerinin artırılamayacağına dair bir açıklık bulunmadığını söyledi.

Çetin, "Virüs salgınının mücbir sebep kapsamında değerlendirilecekse, ancak kiracı için kiralananı kullanmayı doğrudan etkileyen genel bir sebep halini almışsa Borçlar Kanunu genel hükümlere göre tek taraflı feshedebilir. Ancak bu halde yeri tahliye edip gitmek zorunda kalacaktır." dedi.

Tarafların zam veya indirim konusunda karşılıklı olarak anlaşmasının en uygun yol olduğunu dile getire Çetin, anlaşmazlıklarda kesin görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemeleri olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocuk bakım kurumlarında uzun süreli vardiyaya izin
10 Nisan 2020 00:01		 Erbaş: Koronavirüsten ölenler hükmen şehit sayılır
08 Nisan 2020 09:24
Doktorun 'ev sahibi' isyanı
07 Nisan 2020 08:15		 Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini ertelendi
24 Mart 2020 13:13
Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz
23 Mart 2020 01:07		 Sağlık Bakanlığından seyyar görev tazminatı ödenecek personel açıklaması
18 Mart 2020 17:05
İçişleri Bakanlığı'ndan 'eğlence mekanları' genelgesi
15 Mart 2020 21:56		 Müze giriş zammına dava
28 Şubat 2020 08:33
Emniyetin yayınladığı personel motivasyonu genelgenin tam metni
22 Şubat 2020 11:07		 'Bankamatik asalakları' demişti, işçilerden tepki geldi
14 Şubat 2020 08:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:15 - En küçük savaşçı koronayı yendi13:14 - Koronavirüs sonrası işverenin 'yıllık izin' ısrarı mahkemede bitebilir13:13 - Korona'dan en az ölümün olduğu büyükşehir, Mersin!12:59 - YÖK, norm kadroda aktarmada yetki devrinin süresini uzattı!12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - BKM'den koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyarı12:53 - Ordu Belediye Başkanı: Depremde herhangi bir sorunla karşılaşmadık12:50 - Kovid-19 AVM'lerin de geleceğini değiştirdi12:49 - En köklü üniversitemiz dahi, evraklar için adayları noterlere yönlendiriyor
12:27 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor12:20 - Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü12:18 - Gün ortası döviz fiyatları12:17 - Yasağı ihlal eden 79 yaşındaki kişi trafik kazasında yaralandı12:11 - Mardin'de üç mahalle karantinaya alındı12:09 - Emekliler Derneği, emeklilerin taleplerini Bankalar Birliğine iletti12:00 - Erdoğan: Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz11:59 - ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Kadın polisin yıkıldığı an
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Tahliyelere muhalefet engeli
Vakıflar Genel Müdürlüğü jet hızıyla yazıyı değiştirdi
Bazı vergiler alınmayacak, elektrik borçları yapılandırılacak
Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emre Altındiş 1
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 1
saç yıkarken su kesilmesi 2
plazma nakli tedavisi 1
pırasa 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 5
memurlar.netten mesaj almak 1
Pizza 2
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 4
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam