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Emekliler Derneği, emeklilerin taleplerini Bankalar Birliğine iletti

"Sayıları 13 milyonu bulan emeklilerimiz, kredi geri ödeme taksitlerinin en az 3 ay faizsiz ötelenmesini talep etmektedirler"- "Özel bankalardan aylık alan emeklilerimizin bir diğer talebi, evden çıkamadıkları için aylıklarını çekememeleri yüzünden yaşadıkları mağduriyetin giderilmesidir"
 10 Nisan 2020 12:09
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Emekliler Derneği, emeklilerin taleplerini Bankalar Birliğine iletti

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye Bankalar Birliğinden, "emeklilerin kredi geri ödeme taksitlerinin en az 3 ay faizsiz ötelenmesini ve evden çıkamadıkları için aylıklarını çekemeyen emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesini" talep etti.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliğine emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderildi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği hatırlatıldı.

Dernek olarak bu olumlu gelişmelerin yanı sıra sayıları 1 milyonu bulan dernek üyelerinin ve toplam sayıları 13 milyona varan emeklilerin yoğun talepleriyle karşılaşıldığı aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Emeklilerimiz de en az 3 ay olmak üzere, kredi geri ödeme taksitlerinin faizsiz olarak ötelenmesini talep etmektedirler. Kovid-19 tedbirleri yüzünden ek gelirlerinden mahrum kalan ve başta sağlık tedbirleri olmak üzere aldıkları tedbirler yüzünden harcama kalıpları değişen emeklilerimizin bu talebini sizlere iletmek, bu alanın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Derneğimizin görevidir.

Özellikle özel bankalardan aylık alan emeklilerimizin bir diğer talebi de yaşları sebebiyle evden çıkamadıkları için aylıklarını çekememeleri yüzünden yaşadıkları mağduriyetin giderilmesidir. Sürecin uzaması halinde maaşların 90 günlük süre bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumuna iadesi bile söz konusudur. Bu sorunun da giderilmesi için özel bankalarımızla alınacak tedbirlerin görüşülmesini ve soruna çözüm üretilmesini saygılarımızla arz ederiz."
Anadolu Ajansı
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