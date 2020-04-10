Mardin'de üç mahalle karantinaya alındı
Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
|10 Nisan 2020 12:11
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Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe'nin kırsal Eymirli Mahallesi ile Artuklu'nun kırsal Ahmetli ve Yardere mahallelerine, Kovid-19 salgını nedeniyle giriş çıkışlara izin verilmediği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Kızıltepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Artuklu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."
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