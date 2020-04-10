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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 10 Nisan 2020 12:18
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,70206,7030
Avro7,33407,3350
Sterlin8,33808,3800
ANKARA
ABD Doları6,70006,7500
Avro7,32007,3800
Sterlin8,22008,4000
Anadolu Ajansı
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