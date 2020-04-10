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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü.
|10 Nisan 2020 12:20
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü.
Sedat G'nin kullandığı 59 ER 536 plakalı otomobil, Çınarlı Mahallesi TOKİ mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yeliz Kara, Kemal Şinik ve Hakan Sezer'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Şinik ve Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Kara, ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan sürücü Sedat G, kaza sırasında düşen otomobilin plakasını almak için geldiği olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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