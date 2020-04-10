Yasağı ihlal eden 79 yaşındaki kişi trafik kazasında yaralandı

DOĞAL HAYATIN TALAN EDİLMESİ VİRÜSLERİN HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇİŞİNE NEDEN OLDU ABD’de yapılan yeni bir araştırma, yeni tip corona virüs (Covid-19), Ebola, HIV, SARS, AIDS gibi zoonotik hastalıklara neden olan 142 tür virüsün hayvanlardan insanlara geçmesinin temel nedeninin vahşi yaşam alanlarının insan eliyle yok edilmesi olduğunu ortaya koydu.