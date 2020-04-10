1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

En köklü üniversitemiz dahi, evraklar için adayları noterlere yönlendiriyor

Marmara Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim üyesi ilanına başvuracak adayların doçentlik ve doktora belgelerinin noter onaylı olması istendi!
 10 Nisan 2020 12:49
Yazdır
En köklü üniversitemiz dahi, evraklar için adayları noterlere yönlendiriyor

Memurlar.net olarak 30 Mart 2020 tarihinde "Üniversiteden, Akıl Dışı Akademik Personel Alım İlanı" başlığıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi nezdinde yaptığımız haberde; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak kişilerin lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri ile doçentlik belgelerinin "NOTER ONAYLI SURETLERİ"nin istenildiği, ancak Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) aracılığıyla tüm diplomaların e-devlet üzerinden "mezun belgesi" olarak alınabildiğini, pandemi döneminde kişilere notere yönlendirmenin akıl dışı olduğunu gündeme getirmiştik.

Ertesi gün, Malatya Turgut Özal Üniversitesi COVID-19 sebebiyle kadroya başvuracak adayların öğrenim belgelerini E-Devlet üzerinden alabileceğine ilişkin bir duyuru yaparak düzeltme yaptı.

Daha önce başka yazılarımızda da sıkça dile getirdiğimiz üzere, COVID-19 pandemisiyle hızı giderek artan dijital dünyada başta kamu yönetimi işleyişinde öncü olarak hizmet sunduğu kişilere her türlü kolaylığı göstermesini beklediğimiz üniversiteler, aksi bir tutum sergileyerek teknolojiye aykırı şekilde davranmaya "ısrarla" devam ediyor.

Bunun bir örneğini de yakın tarihte köklü bir üniversitemiz olan Marmara Üniversitesinde gördük. Marmara Üniversitesi tarafından 09 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan edilmiştir. Söz konusu ilanı incelediğimizde; kadroya başvuracak adayların doçentlik belgesi ve doktora belgelerinin "NOTERDEN TASDİKLİ" olması istenmiştir.

Bilindiği üzere, doçentlik belgelerini veren Üniversitelerarası Kurul ile YÖKSİS üzerinden mezun belgesi veren Yükseköğretim Kurulu e-devlet üzerinden entegrasyon sağlayarak, tüm vatandaşlara kare kodlu doçentlik ve mezun belgesi hizmeti verebilmektedir. Ortada üst kurum ve kurulların sunduğu böyle bir kolaylık varken, pandemi koşullarına da hiçe sayarak adaylardan "NOTERDEN TASDİKLİ" belge istemenin, zorluk yaratmanın mantığı nedir?

Kötü örnekleri göstermek yerine, elektronik başvuru kolaylığı gösteren, vatandaşın müracaatını elinden geldiğince basitleştiren sistemler kuran üniversiteleri biz de sizlerle paylaşmak isteriz. Ancak, en köklü üniversitelerimiz bile şu zorlu günlerde adayları notere yönlendirmekten geri durmuyor!

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun e-devletten alınan her türlü belgenin tüm başvurularda geçerli olduğunu, vatandaşlardan hiçbir surette noter onaylı belge istenmemesi gerektiği konusunda yazılı uyarı yapılmalıdır!
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK, norm kadroda aktarmada yetki devrinin süresini uzattı!
10 Nisan 2020 12:59		 BKM'den koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyarı
10 Nisan 2020 12:55
Ordu Belediye Başkanı: Depremde herhangi bir sorunla karşılaşmadık
10 Nisan 2020 12:53		 Mardin'de üç mahalle karantinaya alındı
10 Nisan 2020 12:11
ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği
10 Nisan 2020 11:59		 90 yaşında koronayı yendi! Alkışlarla taburcu edildi
10 Nisan 2020 11:35
Bakanlıktan evde koronavirüs hastalarının bakımına yönelik tavsiyeler
10 Nisan 2020 11:19		 Ateşi yüksek çıkan yolcular metrobüse binemiyor
10 Nisan 2020 11:19
Darülaceze çalışanları Kovid-19 riskine karşı evlerine gitmiyor
10 Nisan 2020 11:16		 Ertelenen at yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek
10 Nisan 2020 10:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı13:22 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:15 - En küçük savaşçı koronayı yendi13:14 - Koronavirüs sonrası işverenin 'yıllık izin' ısrarı mahkemede bitebilir13:13 - Korona'dan en az ölümün olduğu büyükşehir, Mersin!12:59 - YÖK, norm kadroda aktarmada yetki devrinin süresini uzattı!12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - BKM'den koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyarı12:53 - Ordu Belediye Başkanı: Depremde herhangi bir sorunla karşılaşmadık12:50 - Kovid-19 AVM'lerin de geleceğini değiştirdi
12:49 - En köklü üniversitemiz dahi, evraklar için adayları noterlere yönlendiriyor12:27 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor12:20 - Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü12:18 - Gün ortası döviz fiyatları12:17 - Yasağı ihlal eden 79 yaşındaki kişi trafik kazasında yaralandı12:11 - Mardin'de üç mahalle karantinaya alındı12:09 - Emekliler Derneği, emeklilerin taleplerini Bankalar Birliğine iletti12:00 - Erdoğan: Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Kadın polisin yıkıldığı an
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Tahliyelere muhalefet engeli
Vakıflar Genel Müdürlüğü jet hızıyla yazıyı değiştirdi
Bazı vergiler alınmayacak, elektrik borçları yapılandırılacak
Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
plazma nakli tedavisi 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
gram altın 2
suriyeli kadının altız doğurması 2
Pizza 2
memurlar.netten mesaj almak 1
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 4
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam