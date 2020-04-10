En köklü üniversitemiz dahi, evraklar için adayları noterlere yönlendiriyor

Memurlar.net olarak 30 Mart 2020 tarihinde "Üniversiteden, Akıl Dışı Akademik Personel Alım İlanı" başlığıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi nezdinde yaptığımız haberde; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak kişilerin lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri ile doçentlik belgelerinin "NOTER ONAYLI SURETLERİ"nin istenildiği, ancak Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) aracılığıyla tüm diplomaların e-devlet üzerinden "mezun belgesi" olarak alınabildiğini, pandemi döneminde kişilere notere yönlendirmenin akıl dışı olduğunu gündeme getirmiştik.

Ertesi gün, Malatya Turgut Özal Üniversitesi COVID-19 sebebiyle kadroya başvuracak adayların öğrenim belgelerini E-Devlet üzerinden alabileceğine ilişkin bir duyuru yaparak düzeltme yaptı.

Daha önce başka yazılarımızda da sıkça dile getirdiğimiz üzere, COVID-19 pandemisiyle hızı giderek artan dijital dünyada başta kamu yönetimi işleyişinde öncü olarak hizmet sunduğu kişilere her türlü kolaylığı göstermesini beklediğimiz üniversiteler, aksi bir tutum sergileyerek teknolojiye aykırı şekilde davranmaya "ısrarla" devam ediyor.

Bunun bir örneğini de yakın tarihte köklü bir üniversitemiz olan Marmara Üniversitesinde gördük. Marmara Üniversitesi tarafından 09 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilan edilmiştir. Söz konusu ilanı incelediğimizde; kadroya başvuracak adayların doçentlik belgesi ve doktora belgelerinin " NOTERDEN TASDİKLİ " olması istenmiştir.

Bilindiği üzere, doçentlik belgelerini veren Üniversitelerarası Kurul ile YÖKSİS üzerinden mezun belgesi veren Yükseköğretim Kurulu e-devlet üzerinden entegrasyon sağlayarak, tüm vatandaşlara kare kodlu doçentlik ve mezun belgesi hizmeti verebilmektedir. Ortada üst kurum ve kurulların sunduğu böyle bir kolaylık varken, pandemi koşullarına da hiçe sayarak adaylardan "NOTERDEN TASDİKLİ" belge istemenin, zorluk yaratmanın mantığı nedir?

Kötü örnekleri göstermek yerine, elektronik başvuru kolaylığı gösteren, vatandaşın müracaatını elinden geldiğince basitleştiren sistemler kuran üniversiteleri biz de sizlerle paylaşmak isteriz. Ancak, en köklü üniversitelerimiz bile şu zorlu günlerde adayları notere yönlendirmekten geri durmuyor!

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun e-devletten alınan her türlü belgenin tüm başvurularda geçerli olduğunu, vatandaşlardan hiçbir surette noter onaylı belge istenmemesi gerektiği konusunda yazılı uyarı yapılmalıdır!