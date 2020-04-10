Ordu Belediye Başkanı: Depremde herhangi bir sorunla karşılaşmadık
|10 Nisan 2020 12:53
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Ordu'nun Korgan ilçesi Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, ilçede dün gece meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından riskli gördükleri binaları kontrol ettiklerini ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.
Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçede can ya da mal kaybı yaşanmadığını yineledi.
Vatandaşların bir süre panik yaşadığını ifade eden Kiraz, "4 büyüklüğündeki depremin hissedilişi 6'lardaydı. İstanbul'da 1999 depremini yaşayan birisi olarak, şiddetli uğultu, gürültü oluştuğu için ben de biraz panik yaşadım. Ama hamdolsun Allah'a ki can ve mal kaybı yok." dedi.
Kiraz, binalarda da herhangi bir sıkıntı olmadığını vurgulayarak, "Riskli gördüğümüz binaları kontrol ettirdik ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bugün de AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelecek ve binaları kontrol edecekler." diye konuştu.
İlçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla da görüştüğünü anlatan Kiraz, "Mahallelerimizde de şu an için bir problemimiz yok ama uzun sürmüş olsaydı gerçekten sıkıntı olurdu diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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