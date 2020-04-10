Öğretim görevlisi istihdam edilebilecek lisans alanları belirlendi

Hatırlanacağı üzere, 03 Mart 2019 tarihli haberimizde; "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan düzenleme çerçevesinde; Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 20 Şubat 2019 tarihli toplantısında alınan kararla ilgili listede yer alan alanlar haricinde " dört yıllık eğitim veren lisans programlarında" öğretim görevlisi istihdam edilemeyeceği, ayrıca bu alanların 31 Aralık 2019 tarihine kadar belirlendiği, 2020 yılında yine Yükseköğretim Kurulu tarafından güncellenebileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından söz konusu alanlar yeniden değerlendirilerek yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir. Bu alanlarda yine 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir.