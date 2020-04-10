Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 364,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.420,00 lira oldu.
|10 Nisan 2020 12:58
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 364,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.420,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|360,30
|360,50
|364,00
|364,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.374,00
|2.395,00
|2.399,00
|2.420,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|328,60
|332,60
|332,00
|336,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.320,00
|2.340,00
|2.344,00
|2.364,00
|Yarım Ziynet
|1.160,00
|1.170,00
|1.172,00
|1.182,00
|Çeyrek Ziynet
|580,00
|585,00
|586,00
|591,00
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